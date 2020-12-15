ЄС схвалить вакцину від Pfizer наступного тижня – ЗМІ
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) має намір схвалити вакцину проти коронавірусу від компаній Pfizer і BioNTech вже наступного тижня. Очікується, що про це оголосять 23 грудня.
Отже, старт вакцинації в Німеччині може розпочатися до кінця року. Про це повідомляє Bild з посиланням на джерела в Комісії ЄС і німецькому уряді.
"Це хороша новина для всього ЄС!" – частково підтвердив такі плани федеральний міністр охорони здоров'я країни Йенс Спан.
Зазначається, що після схвалення вакцини від американського фармацевтичного гіганта Pfizer і німецької компанії BioNTech, у Німеччині хочуть якомога швидше почати масову вакцинацію населення.
Видання пише, що це може відбутися і 26 грудня. Також додає: на початку грудня EMA заявило, що планує ухвалити рішення про схвалення вакцини Pfizer&BioNTech до 29 грудня, а від Moderna – до 12 січня.
Спан не назвав точної дати, коли в країні почнуть робити щеплення. Але припустив, що це відбудеться упродовж чотирьох днів після схвалення.
"Це допомагає зменшити страждання, а також уникнути смертей", – додав він.
Видання підкреслює, що в перші три місяці 2021 року населенню Німеччини введуть від 11 до 13 мільйонів доз вакцини.
Зазначимо, що раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель оголосила про посилення локдауну в країні перед Різдвом.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 грудня компанія Pfizer вже відправила першу партію вакцини проти COVID-19 у США.
гендиректор BioNTech, яка також займалася розробкою цього препарату, припустив, що пандемію коронавірусу вдасться взяти під контроль до кінця літа 2021 року.