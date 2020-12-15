ЄС схвалить вакцину від Pfizer наступного тижня – ЗМІ

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) має намір схвалити вакцину проти коронавірусу від компаній Pfizer і BioNTech вже наступного тижня. Очікується, що про це оголосять 23 грудня.

Отже, старт вакцинації в Німеччині може розпочатися до кінця року. Про це повідомляє Bild з посиланням на джерела в Комісії ЄС і німецькому уряді.

"Це хороша новина для всього ЄС!" – частково підтвердив такі плани федеральний міністр охорони здоров'я країни Йенс Спан.

Зазначається, що після схвалення вакцини від американського фармацевтичного гіганта Pfizer і німецької компанії BioNTech, у Німеччині хочуть якомога швидше почати масову вакцинацію населення.

Видання пише, що це може відбутися і 26 грудня. Також додає: на початку грудня EMA заявило, що планує ухвалити рішення про схвалення вакцини Pfizer&BioNTech до 29 грудня, а від Moderna – до 12 січня.

Спан не назвав точної дати, коли в країні почнуть робити щеплення. Але припустив, що це відбудеться упродовж чотирьох днів після схвалення.

"Це допомагає зменшити страждання, а також уникнути смертей", – додав він.

Видання підкреслює, що в перші три місяці 2021 року населенню Німеччини введуть від 11 до 13 мільйонів доз вакцини.

Зазначимо, що раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель оголосила про посилення локдауну в країні перед Різдвом.

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