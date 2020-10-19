ЄС продовжив санкції проти ІДІЛ і 'Аль-Каїди'

Рада ЄС продовжила ще на рік санкції щодо терористичних організацій "Ісламська держава" і "Аль-Каїда".

Про це йдеться у відповідній заяві, яка опублікована на сайті Ради ЄС. Рішення було ухвалено в світлі збереження терористичної загрози.

"Рада продовжила режим санкцій проти ІДІЛ і "Аль-Каїди" і пов'язаний із ними список осіб, щодо яких введено заборонні заходи до 31 жовтня 2021 року", – йдеться в заяві.

Санкції ЄС полягають у забороні на поїздки на територію ЄС і заморожуванні фінансових активів для фізичних осіб, щодо організацій діє тільки замороження активів.

Крім того, фізичним і юридичним особам з ЄС заборонено надавати кошти й економічні ресурси тим, хто перебуває в списку.

Нині обмежувальні заходи застосували до п'яти осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Конфлан-Сент-Онорін (27 км від Парижа) біля місцевої школи 18-річний чоловік чеченського походження, вигукуючи ісламістські гасла, обезголовив людину.