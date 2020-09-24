ЄС – про "інавгурацію" Лукашенка: це поглиблення кризи в Білорусі

У Європейському Союзі засудили "інавгурацію" незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка та заявили, що його кроки не сприяють стабілізації ситуації в країні.

Заява з відповідною позицією з'явилася на сайті Ради ЄС. У ній також зазначили, що президентські вибори в Білорусі 9 серпня не були ні вільними, ні справедливими.

"Європейський Союз не визнає їхні сфальсифіковані результати. Зважаючи на це, так звана інавгурація 23 вересня 2020 року і новий мандат, на який претендує Олександр Лукашенко, позбавлені будь-якої демократичної легітимності. Ця "інавгурація" прямо суперечить волі значної частини населення Білорусі, вираженої в численних, безпрецедентних і мирних протестах після виборів, і сприяє лише подальшому поглибленню політичної кризи в Білорусі", – переконані єврочиновники.

Крім того, вони наголосили, що позиція ЄС залишається незмінною: громадяни Білорусі заслуговують права бути представленими тими, кого вони вільно обирають, за допомогою нових інклюзивних, прозорих і таких, що заслуговують на довіру, виборів.

"Ми вражені й зворушені мужністю білоруського народу, який продовжує мирно демонструвати демократію і свої основні права, незважаючи на жорстокі репресії з боку білоруської влади. Ми солідарні з ними й повністю підтримуємо їхнє демократичне право обирати свого президента за допомогою нових вільних і справедливих виборів під наглядом БДІПЛ/ОБСЄ", – наголосили в ЄС.

Підсумовуючи, європейські політики висловили сподівання на те, що білоруська влада негайно утримається від будь-яких подальших репресій і насильства, спрямованих проти білоруського народу, і беззастережно звільнить усіх затриманих, зокрема політичних в'язнів.

"ЄС, як і раніше, переконаний у тому, що інклюзивний національний діалог і позитивна відповідь на вимоги білоруського народу про проведення нових демократичних виборів – єдиний шлях уперед у пошуку виходу із серйозної політичної кризи в Білорусі з повагою до побажань білоруського народу. У світлі нинішньої ситуації ЄС переглядає свої відносини з Білоруссю", – резюмували представники ЄС.

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