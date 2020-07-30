ЄС поновив список "безпечних" країн: хто може в'їхати

Борис Бондар Світ 17:52, 30.07.2020 Оновлено: 18:05, 30.07.2020

Рада ЄС у четвер, 30 липня, переглянуда список "безпечних" країн, для яких можна скасовувати обмеження на подорожі на зовнішньому кордоні. Україна в нього не потрапила.

Про це сказано в заяві Ради ЄС. До списку не додали нових держав. У той же час з нього викреслили Алжир зчерез погіршення епідеміологічної обстановки.

Таким чином, з 31 липня країнам-членам рекомендується відкрити кордони для жителів 12 держав. Це Австралія, Канада, Грузія, Японія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай, а також Китай за умови підтвердження взаємності.

При складанні списку враховується епідеміологічна ситуація в країнах.

Так, до переліку входять ті держави, де число нових випадків COVID-19 за останні два тижні на 100 тис. жителів було близько чи менше середнього показника в ЄС. Також в країні повинен спостерігатися тренд щодо зниження числа нових пацієнтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євросоюз має намір мінімум ще на два тижні продовжити обмеження для в'їзду туристів з більшості країн. Заборона пов'язана зі спалахом коронавірусу (COVID-19).

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