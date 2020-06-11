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11 червня • оновлено в 17:27
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ЄС почне відкривати кордони для інших країн: Україна до списку не потрапила

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Єврокомісарка з внутрішніх справ Ильва Йоханссон заявила, що 1 липня Європа поступово буде відкривати свої кордони для туристів. Єврокомісія склала список з країн, які готові до відкриття, України серед них немає.

Про це повідомляє видання "Європейська правда". У Єврокомісії заявили, що крім епідемічної ситуації при ухваленні рішень про відкриття кордонів для громадян третіх країн слід враховувати принцип взаємності.

"Після зняття контролю на внутрішніх кордонах країн ЄС ми пропонуємо відкритий і гнучкий підхід щодо зняття обмежень на поїздки в ЄС, починаючи з 1 липня", – заявила єврокомісарка.

ЄС почне відкривати кордони для інших країн: Україна до списку не потрапила

ЄС почне відкривати кордони для інших країн: Україна до списку не потрапила

Відзначається, що кордони відкриють для громадян тих країн, де епідситуація така ж, або трохи краще, ніж у самій Європі. У регіоні розраховують на те, що відкриття кордонів відбудеться за принципом взаємності.

Серед основних критеріїв відкриття кордонів:

  • інцидентність на 100 тис. населення;

  • тенденція розвитку епідемії;

  • загальна ситуація з реагуванням на коронавірус (система тестування, моніторингу, відстеження контактів, звітність, лікування).

Першими в списку вже є країни Західних Балкан: Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово, Чорногорія, Північна Македонія і Сербія. Рішення щодо України буде залежати від епідситуації в регіоні.

За умови, якщо ситуция в кожній із країн погіршиться, обмеження можуть оновити, а туристам з цих регіонів заборонити в'їзд, якщо буде вважатися, що вони "можуть становити загрозу для громадського здоров'я".

Крім цього, в Єврокомісії закликали зняти прикордонний контроль з країн-членів в понеділок, 15 червня, або зробити це "настільки швидко, як це можливо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, повна заборона для в'їзду туристів з-за меж Європейського Союзу буде скасована 15 червня. Його замінять обмеженнями для окремої країни.

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Автор
Гліб Іванов
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
Європейська Комісія Європейський Союз
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