ЄС офіційно відстрочив Brexit: названі дати і умови

Лідери ЄС на саміті в Брюсселі пізно ввечері 21 березня ухвалили офіційне рішення щодо перенесення терміну виходу Великобританії із об'єднання.

Остаточним терміном назвали 22 травня за тієї умови, що Палата громад британського парламенту схвалить угоду по Brexit на наступному тижні. Про це йдеться у заяві за підсумками зустрічі глав держав і урядів країн Євросоюзу.

"Якщо Угода про вихід не буде схвалена Палатою громад на наступному тижні, Європейська рада погоджується продовжити термін до 12 квітня 2019 року і очікує, що Об'єднане Королівство визначить подальший шлях до цієї дати для розгляду Європейською Радою", – сказано в ньому.

Глави держав і урядів країн ЄС повторили, що угода про вихід, про який ЄС домовився з Сполученим Королівством у листопаді 2018 роки, не може бути переглянута. Будь-які односторонні зобов'язання та інші документи не повинні суперечити суті даного договору.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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