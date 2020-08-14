ЄС не визнав вибори в Білорусі: всіх винних обіцяють покарати

Дар'я Дурова Світ 23:56, 14.08.2020

Європейський Союз не визнав перемогу Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі.

Крім того, винних у фальсифікації результатів, а також силових розгонах протестувальників обіцяють покарати санкціями. Про це в Twitter за підсумками засідання в п'ятницю, 14 серпня, повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Джозеф Борель.

"ЄС не приймає результати виборів. Починається робота щодо покарання винних у насильстві та фальсифікації", – написав він.

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Зазначимо, раніше про санкції ЄС повідомив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу. На своїй сторінці в Twitter він написав, що жителі Білорусі продемонстрували своє прагнення до демократичних змін.

"Жорстоке придушення мирних протестів і придушення опозиції неприпустимі. В якості важливого кроку ЄС вирішив підготувати обмежувальні заходи проти осіб, відповідальних за насильство і фальсифікацію виборів", – підкреслив міністр.

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