ЄС надумав зупинити Туреччину в Сирії: війна отримала новий поворот

Країни Європейського Союзу, зокрема Франція і Німеччина, заявили про необхідність якомога швидше зупинити наступ турецьких військ у Сирії.

Як передає Le Figaro, президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю, 11 жовтня, провів телефонну розмову з американським колегою Дональдом Трампом.

Повідомляється, що в бесіді він "наголосив на необхідності в першу чергу запобігти будь-якому відродженню ІДІЛ у регіоні, підтримати тих, хто воював разом із нами проти терористів і захистити цивільне населення".

Турецькі танки в Сирії 9 канал

"З цією метою президент Республіки нагадав про необхідність якнайшвидшого припинення турецького наступу", – заявили в пресслужбі Єлисейського палацу.

Крім того, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild, уряд Німеччини призупиняє поставки озброєння Туреччини.

За словами глави МЗС Німеччини Гайко Мааса, таке рішення було ухвалено через військову операцію Анкари на півночі Сирії.

"На тлі турецької військової наступальної операції в північно-східній Сирії федеральний уряд не видаватиме нових дозволів на поставки всіх військових товарів, які Туреччина могла б використовувати в Сирії", – заявив міністр.

При цьому він зазначив, що з 2016 року Німеччина ввела дуже обмежувальну лінію для експорту зброї Анкарі, особливо, після турецького військового наступу в північному сирійському регіоні Афрін.

Повідомляється також, що в 2018 році Німеччина поставила Туреччині зброї на 242,8 мільйона євро, а за перші чотири місяці цього року Анкара отримала від Німеччини бойову зброю на 184,1 мільйона євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 жовтня, Туреччина офіційно розпочала військову операцію "Джерело світу" на території Сирії.

У четвер, 10 жовтня, Сирія у відповідь обстріляла міста в Туреччині, в результаті чого загинули 6 мирних жителів і ще близько 70 були поранені.

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