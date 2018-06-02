ЄС і НАТО приготували потужну відсіч Росії в Прибалтиці

В Євросоюзі та НАТО стурбовані агресією Російської Федерації і хочуть запобігти проникненню країни в Прибалтику та Польщу.

За даними RT, про це йдеться в звіті комітету у закордонних справах Європейського парламенту, присвяченому відносинам ЄС і НАТО.

"Проникнення Росії за допомогою гібридних або звичайних методів у країни східного флангу має бути відповідним чином попереджено і відображено", - сказано в документі.

Згідно зі звітом, ЄС і НАТО слід посилити присутність на східному і південному напрямках для забезпечення безпеки. Зокрема, необхідно оновити дороги, мости та залізничні шляхи для швидкого розгортання військових сил. Крім того, пропонується подбати про розміщення військового обладнання для зміцнення колективної безпеки.

За даними видання, в документі наголошується на необхідності зміцнення підходу щодо Росії.

"З огляду на ризик, який як і раніше має місце, ослаблення трансатлантичних зв'язків і солідарності між країнами - членами ЄС, їх загальний стратегічний підхід до Росії потребує посилення", - сказано в повідомленні.

Комітет схвалює розширену передову присутність НАТО на східному фланзі, а також розгортання чотирьох багатонаціональних бойових підрозділів в Естонії, Латвії, Литві та Польщі. Програму по зміцненню альянсу було прийнято в 2016 році.

Підкреслюється, що після Brexit 80% оборонних витрат Північноатлантичного альянсу буде припадати на держави, що не входять до складу ЄС. Також, три з чотирьох бойових груп в Східній Європі опиняться під керівництвом країн поза ЄС. Крім того, пропонується розвивати інфраструктуру ЄС у напрямку Північ - Південь для забезпечення військової мобільності європейських держав.

"Нинішня інфраструктура в Європі, що має головним чином орієнтацію на лінію Захід -Восток, повинна бути доповнена розвитком нового напрямку Північ - Південь для задоволення вимог військової мобільності", - сказано в звіті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні американськийжурнал The National Interest спрогнозував захоплення Росією в 2018 році країн Балтії.