ЄС готується: Єврокомісія попередила про другу хвилю пандемії COVID-19

В Єврокомісії допускають наступ в майбутньому другої хвилі пандемії коронавірусу.

Дану заяву зробив офіційний представник ЄК Стефан де Кеерсмекер. Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Що стосується другої хвилі, ми постійно продовжуємо наші зусилля по координації з державами-членами, з різними органами, зокрема, комітетом з охорони здоров'я. Ця робота також ведеться під час щотижневих відеоконференцій за участю відповідних єврокомісарів і держав-членів", – сказав Кеерсмекер 11 травня в Брюсселі.

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"Інформація про стан справ в тому, що стосується медичного обладнання, засобів індивідуального захисту та інших матеріалів, використовується Європейським центром профілактики та контролю захворювань (ECDC) для підготовки до можливої другої хвилі. Центр аналізує цю інформацію і розмірковує над заходами, які будуть прийматися під час можливої другої хвилі", – пояснив представник ЄК.

Він послався на попередження ЕCDC про те, що держави-члени ЄС повинні готуватися до другої хвилі заражень і використовувати всі можливі засоби для поліпшення власних систем нагляду за епідеміологічною ситуацією. Де Кеерсмекер зазначив, що Єврокомісія бере участь у підготовчій роботі і має намір продовжувати взаємодіяти з ECDC і державами-членами, щоб забезпечувалася інформація про наявність ризиків і щоб громадяни "добре розуміли, що друга хвиля може наступити навіть у разі, якщо перша хвиля була коректно взята під контроль

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