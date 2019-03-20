ЄС готовий відкласти Brexit Британії: Туск назвав умову

Євросоюз готовий піти назустріч Великобританії по короткому відтермінуванню дати Brexit, але за умови, що британський парламент схвалить угоду про вихід з блоку на наступному тижні.

Про це повідомив глава Європейської ради Дональд Туск під час спілкування з журналістами в Брюсселі, передає "Європейська правда".

"Сьогодні я отримав лист від прем'єр-міністра Мей, в якому вона звернулася до Європейської Ради з двома запитами: схвалити так звану Страсбурзьку угоду між Великобританією і Єврокомісією, і продовжити період дії статті 50 до 30 червня 2019 року", — розповів Туск.

"У світлі консультацій, які у мене були в останні дні, я вірю, що коротке розширення [дії статті] буде можливим. Але воно буде прив'язане до позитивного голосування по угоді про вихід в Палаті громад", — підкреслив він.

Дональд Туск

При цьому він підкреслив, що питання про тривалість подібної відстрочки все ще відкрите. Головна умова, яку висуває Євросоюз — схвалення Страсбурзької угоди.

За його словами, необхідність скликати екстрений саміт Європейської ради для прийняття відстрочки поки що немає.

"Якщо лідери схвалять мою рекомендацію, якщо буде позитивне голосування в Палаті громад на наступному тижні, ми можемо фіналізувати і формалізувати рішення про розширення періоду за письмовою процедурою", — підкреслив Туск, додавши, що повторне відкриття переговорів щодо угоди про вихід в будь-якому разі не розглядається.

Тереза Мей

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.

25 листопада 2018 року країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія має вийти з ЄС у березні 2019 року. Тим часом Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати рішення про вихід з Євросоюзу.

На думку експерта-міжнародника, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже таким чином англійці покажуть приклад іншим країнам.

Очікується, що це стане не тільки економічним, але і безпрецедентним політичним ударом по цілісності Євросоюзу як такого.

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