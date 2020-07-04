ЄС дозволив продавати перший препарат для лікування COVID-19
ЄС схвалив ремдесівір для лікування COVID-19. ВВС
У п'ятницю, 3 липня, Європейська комісія схвалила використання першого препарату для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) – ремдесівіра.
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Як повідомляє офіційний сайт Єврокомісії, процедуру схвалення препарату здійснили в найкоротші терміни з урахуванням серйозності загрози пандемії коронавірусу – менш ніж через місяць після подачі відповідної заявки.
"Ремдесівір тепер дозволено для продажу на ринку на окремих умовах – це один з регуляторних механізмів ЄС, створений для полегшення раннього доступу до ліків, які задовольняють крайню медичну потребу, в тому числі в надзвичайних ситуаціях", – йдеться в повідомленні.
Раніше півмільйона доз цього ж препарату закупили США.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Канаді вірусологи підтвердили ефективність препарату ремдесівір в боротьбі проти COVID-19 – ліки блокують механізми розмноження коронавірусу.
У США заявили, що хворі на коронавірус почали одужувати після застосування експериментального препарату ремдесівір.
Україна вирішила закупити ці ліки від коронавірусу, які отримали успіх в США.
В Японії також дали дозвіл на використання ремдесівіра.