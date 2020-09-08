Австрійського принца заарештували за погрози служниці головорізами

У федеральній землі Верхня Австрія 7 вересня був заарештований принц Ернст Август V Ганноверський.

Як пише австрійська газета Kronen Zeitung, це сталося після того, як служниця, яка працює в будинку Ернста Августа, поскаржилася на погрози принца їй та її чоловікові.

66-річного главу Ганноверської династії затримали в його мисливському будиночку близько 17:00 за місцевим часом.

Працівниця принца стверджувала, що він погрожував, що відправить до них "головорізів", якщо вони не будуть пересуватися будинком безшумно.

Крім того, як пише газета, Ернст Август вирвав дорожній знак і розбив вікно на об'єкті фонду герцога Камберлендського.

Будинок, де заарештували принца. Kronen Zeitung

Поліцейські машини на місці інциденту. Kronen Zeitung

Ернст Август V Ганноверський уже привертав до себе увагу останнім часом. 15 липня він напав на співробітників поліції, після чого був поміщений у психіатричну лікарню. Менш ніж через тиждень він приїхав до поліцейської дільниці, озброєний бейсбольною битою, і погрожував двом правоохоронцям.

Зазначимо, Ернст Август – глава Ганноверського королівського дому, титулярний принц, герцог Брауншвейгський і Люнебургський. Будучи чоловіком принцеси Кароліни Монакської, є зятем Альберта II, правлячого князя Монако.

Ернст Август V Ганноверський. Bild

Як повідомляв OBOZREVATEL, герцог Сассекський принц Гаррі та його дружина герцогиня Сассекська Меган Маркл раніше підписали великий контракт із компанією Netflix.

За контрактом, продюсерська компанія Гаррі та Меган протягом декількох років зніматиме для відеосервісу документальні та художні фільми, серіали та програми для дітей. Більш детальну інформацію не розголошують.

З'ясувалося, що Гаррі приховав від королеви Великобританії Єлизавети II угоду з Netflix.