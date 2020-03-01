Єрмак зустрівся в Мінську з куратором Путіна по Донбасу: про що говорили

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в Мінську зустрівся з заступником керівника Адміністрації Президента Російської Федерації Дмитром Козаком.
У переговорах також взяли участь представники української та російської делегацій, передає прес-служба Офісу президента.
"Під час зустрічі сторони обговорили питання взаємного звільнення утримуваних осіб в форматі "всіх на всіх", про який домовилися лідери "Нормандської четвірки" під час зустрічі в Парижі у грудні 2019 року", – сказано в заяві.
Єрмак розповів про намір провести наступний трек обміну в березні. Учасники зустрічі наголосили на необхідності продовження переговорів для повного виконання домовленостей, досягнутих в ході саміту в нормандському форматі, відзвітували в Офісі Зеленського.
Нагадаємо, раніше Єрмак говорив, що нинішній куратор "Л/ДНР" (офіційно – заступник голови адміністрації Володимира Путіна) Дмитро Козак набагато більше поступливішим, ніж його попередник Владислав Сурков.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков покинув державну службу. Причиною його відставки стала "зміна курсу в українському напрямі".
Передбачається, що бурхлива діяльність Владислава Суркова, який пішов із посади помічника глави РФ, щодо дестабілізації ситуації в Україні зупинилася після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах.
Стало відомо, що помічник президента Росії Владислав Сурков, який нещодавно покинув державну службу, колись прийшов до влади завдяки подіям в Україні.
Військовий оглядач, головний редактор сайту "Інформаційний опір" Юрій Карін вважає, що після президентських і парламентських виборів в Україні президент Росії Володимир Путін, усвідомивши провал Кремля, змінив тактику щодо Донбасу, що і призвело до відставки його помічника Владислава Суркова.
На думку журналіста й блогера Дениса Казанського, після відставки помічника глави РФ Владислава Суркова ніхто не буде домагатися незалежності терористичних "Л/ДНР".
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