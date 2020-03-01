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1 березня • оновлено в 13:54
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Єрмак зустрівся в Мінську з куратором Путіна по Донбасу: про що говорили

5.1т
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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в Мінську зустрівся з заступником керівника Адміністрації Президента Російської Федерації Дмитром Козаком.

У переговорах також взяли участь представники української та російської делегацій, передає прес-служба Офісу президента.

"Під час зустрічі сторони обговорили питання взаємного звільнення утримуваних осіб в форматі "всіх на всіх", про який домовилися лідери "Нормандської четвірки" під час зустрічі в Парижі у грудні 2019 року", – сказано в заяві.

Єрмак зустрівся в Мінську з куратором Путіна по Донбасу

Єрмак розповів про намір провести наступний трек обміну в березні. Учасники зустрічі наголосили на необхідності продовження переговорів для повного виконання домовленостей, досягнутих в ході саміту в нормандському форматі, відзвітували в Офісі Зеленського.

Нагадаємо, раніше Єрмак говорив, що нинішній куратор "Л/ДНР" (офіційно – заступник голови адміністрації Володимира Путіна) Дмитро Козак набагато більше поступливішим, ніж його попередник Владислав Сурков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Андрій Єрмак Дмитро Козак Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Видимо в связи с этим и созывает сборище клоун! А все остальное - просто для отвлечения внимания. А там под шумок примут решение о "выборах" при открытой границе с агрессором, поставят хама "смотрящим" и заживем по криворожски!
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Луньков Алекс
Луньков Алекс
Хотелось бы спросить у господина Козака буквально следующее: если Россия не является стороной конфликта в Украине, откуда у нее в плену оказались украинцы?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Луньков Алекс, какой плен? Где ты прочитал слово "плен"? Ты ипанутый, или прикидываешься?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Продали нерабов вместе с гидностью и томосом
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