Єрмак зустрівся в Мінську з куратором Путіна по Донбасу: про що говорили

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в Мінську зустрівся з заступником керівника Адміністрації Президента Російської Федерації Дмитром Козаком.

У переговорах також взяли участь представники української та російської делегацій, передає прес-служба Офісу президента.

"Під час зустрічі сторони обговорили питання взаємного звільнення утримуваних осіб в форматі "всіх на всіх", про який домовилися лідери "Нормандської четвірки" під час зустрічі в Парижі у грудні 2019 року", – сказано в заяві.

Єрмак розповів про намір провести наступний трек обміну в березні. Учасники зустрічі наголосили на необхідності продовження переговорів для повного виконання домовленостей, досягнутих в ході саміту в нормандському форматі, відзвітували в Офісі Зеленського.

Нагадаємо, раніше Єрмак говорив, що нинішній куратор "Л/ДНР" (офіційно – заступник голови адміністрації Володимира Путіна) Дмитро Козак набагато більше поступливішим, ніж його попередник Владислав Сурков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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