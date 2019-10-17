Ердогана "надихнула" анексія Криму? Помічено небезпечний нюанс у кризі з курдами

Дії президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в Сирії дуже нагадують путінську "кримську весну".

Таку думку висловив журналіст Леонід Бершидський на сторінках Bloomberg. У колонці під назвою "Туреччина й Росія показують, що територіальні захоплення все ще в моді" зазначено, що відмінність полягає лише в тому, що Володимира Путіна на півострові чекала переважна більшість кримчан, а курди Ердогана бояться більше, ніж сирійського лідера Башара Асада.

Володимир Путін і Реджеп Таїп Ердоган ВВС

"Окупація турецьким президентом цілого шматка сирійської землі [...] зустріло лише слабкий міжнародний опір. Чи заохотить це нові анексії? Будь-яка нація, яка замислить таке, потребує попередження: вони вдаються лише тоді, коли не спричинюють повномасштабні війни", – заявив автор.

На його думку, Ердоган у Сирії, очевидно, сподівався на успіх у кримському стилі – поставити всіх перед доконаним фактом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні з'ясувалося, що президент США Дональд Трамп у день початку операції Туреччини у Сирії відправив лист лідеру Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, попереджаючи про санкції.

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