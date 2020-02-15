Ердоган звинуватив Росію в розпалюванні війни в Лівії: у Путіна відповіли

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що керівництво Росії "на найвищому рівні" керує війною в Лівії.

Ердоган у своєму літаку, повертаючись з Пакистану, в розмові з журналістами зазначив, що приватна військова компанія "Вагнер" підконтрольна кремлівському керівництву.

"Всі вони є вищими військовими чиновниками Росії, і вони керують "Вагнером". І вони всі ще продовжують заявляти, що у них немає ніяких зв'язків (з "Вагнером"). В даний час Росія керує війною (в Лівії) на найвищому рівні", – наводить слова Ердогана ТАСС.

На підтвердження своїх слів турецький лідер також розповів про якусь фотографію, на якій нібито зображені в одному приміщенні командувач Лівійської національної армії Халіфа Хафтар, міністр оборони РФ Сергій Шойгу, глава Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов і ще одна людина, яку турецький лідер назвав керівником "Вагнера".

У свою чергу, заступник глави МЗС Росії Михайло Богданов заявив, що обвинувачення Ердогана не відповідають дійсності.

"Це не відповідає дійсності і реальному стану справ", – цитують його слова РИА "Новости".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Туреччини Таїп Реджеп Ердоган заявив, що на боці Лівійської національної армії воюють дві тисячі російських найманців ПВК "Вагнер", які раніше були помічені на Донбасі і в Сирії.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що на території Лівії нібито немає найманців, зокрема з ПВК "Вагнер", які представляють інтереси РФ і отримують її фінансування.

У Лівії триває протистояння між силами Уряду національної єдності і парламентом країни. Перший підтриманий Об'єднаними Арабськими Еміратами, Єгиптом, Саудівською Аравією, Йорданією і Росією. Других підтримують ООН, ЄС і Туреччина.

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