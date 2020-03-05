Ердоган зустрівся з Путіним через загострення в Сирії і підіграв йому

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що його переговори з главою Росії Володимиром Путіним полегшать ситуацію в сирійському Ідлібі.
Про це він заявив під час їхньої зустрічі в Кремлі 5 березня, повідомляють РИА Новости. Зазначимо, що російський лідер привітав свого колегу міцним рукостисканням і сказав, що Москва цінує відносини з Анкарою (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Безсумнівно, наша сьогоднішня зустріч у зв'язку з ідлібськими переговорами має велике значення. Справді, в Ідлібі зараз дуже напружена ситуація. Весь світ спрямував свої погляди сюди. Вважаю, що кроки, які будуть зроблені сьогодні, і наші рішення полегшать ситуацію", – підкреслив Ердоган.
Путін і Ердоган зустрілися, щоб обговорити ситуацію в Сирії
За словами турецького лідера, основне його завдання – розвивати відносини Москви й Анкари. Водночас він висловив упевненість, що обидві сторони в цьому досягнуть успіху.
"Зараз ми переживаємо той момент у наших відносинах, коли вони досягли піку. Це стосується й оборонної промисловості, і торгових відносин тощо. Вважаю, що ми досягнемо успіху в цій справі", – зазначив Ердоган.
Путін зустрів Ердогана і його делегацію в Кремлі
РИА Новости
Зі свого боку глава РФ Володимир Путін заявив, що ситуація в сирійському Ідлібі "загострилася настільки", що потребує прямої особистої розмови лідерів Росії і Туреччини.
"У нас, як завжди, є про що поговорити, ну а зараз ситуація у відомій зоні в Ідлібі загострилася настільки, що це вимагає, безумовно, нашої прямої особистої розмови", – сказав Путін.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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