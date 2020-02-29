Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав, щоб глава Росії Володимир Путін не втручався у військовий конфлікт у Сирії.

При цьому лідер турків зазначив, що ввели війська на запрошення сирійського народу, передає РІА Новини.

"Сирійське питання – це в жодному разі не авантюра і не прагнення розширити межі. Ми туди увійшли не на запрошення Асада, а на запрошення сирійського народу. І поки народ не запропонує нам піти, ми звідти не підемо. Я сказав Путіну: залиште нас із режимом один на один, ми самі зробимо, що потрібно", – заявив він.

Ердоган і Путін

Також Ердоган додав, що кількість турецьких військових, убитих при авіаударі сирійської армії в Ідлібі, зросла до 36.

"Ми знищили понад 2100 сирійських військових, 300 одиниць військового транспорту, сім хімічних складів. І будемо продовжувати їх знищувати", – наголосив президент Туреччини.

Раніше стало відомо, що армія Туреччини знищила 56 солдатів військ режиму диктатора Башара Асада.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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