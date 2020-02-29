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29 лютого • оновлено в 13:28
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Ердоган жорстко звернувся до Путіна через Сирію

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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав, щоб глава Росії Володимир Путін не втручався у військовий конфлікт у Сирії.

При цьому лідер турків зазначив, що ввели війська на запрошення сирійського народу, передає РІА Новини.

"Сирійське питання – це в жодному разі не авантюра і не прагнення розширити межі. Ми туди увійшли не на запрошення Асада, а на запрошення сирійського народу. І поки народ не запропонує нам піти, ми звідти не підемо. Я сказав Путіну: залиште нас із режимом один на один, ми самі зробимо, що потрібно", – заявив він.

Ердоган і Путін

Ердоган і Путін

Також Ердоган додав, що кількість турецьких військових, убитих при авіаударі сирійської армії в Ідлібі, зросла до 36.

"Ми знищили понад 2100 сирійських військових, 300 одиниць військового транспорту, сім хімічних складів. І будемо продовжувати їх знищувати", – наголосив президент Туреччини.

Раніше стало відомо, що армія Туреччини знищила 56 солдатів військ режиму диктатора Башара Асада.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Конфлікт в Сирії
Особи
Володимир Путін Реджеп Тайіп Ердоган Башар Асад
Місце
Туреччина
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Значит завтра опять будет просить перемирие у Путина, чтобы трупы своих янычар вывезти из Сирии.
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Газмяс Омский, чувак, скоро всіх пригожинських тролів зберуть, одягнуть у форму - і на сирійській фронт, в окопи. Готуйся. Кстаті, мусульманє в городє єсть?
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0
1
XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Эрдогана можно считать политическим трупом. Xрюканы всегда топят за лузеров. Новая картина Репина: "Украинцы лижут дупу турецкому султану"
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8
2
Костюк Олександр
Костюк Олександр
XОЗЯИН хOXЛOB, Ердоган може і політичний труп. А от в Сирії пару сотень цілком реальних трупів в лаптях і косоворотках.
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0
1
Cachko Elena
Cachko Elena
а как теперь пу жестко ответит, интересно, а потом эрдоган опять жестко ответит, потом пу ...ну и т.д. и так годами все жестко и очень жестко и еще раз жестко...
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5
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