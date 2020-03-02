Скоро год, как на Банковой обосновалась новая власть. За это время, она продемонстрировала много необычного, например – невыносимую тягу к отдыху и путешествиям, к поеданию шаурмы, необычно большое количество свободного времени, которое не только подтверждается обилием непонятных поездок, которые то официальными объявляются, то частными, но и то время, которое было потрачено на "ржач-шоу", как театрализованные, так и естественные, в виде каких-то странных заседаний.

Но в стране, подвергшейся агрессии, верховная власть должна вести себя абсолютно иначе и говорить совсем другие слова. Ниже мы просто приведем большую цитату того, что и как говорит президент. Нет, не Порошенко, его мы намеренно оставим за скобками. Это – другой президент, который так ведет речь, обращаясь к убийцам своих солдат. Кстати, если нынешняя власть не в курсе, то убийцы наших солдат, принесли смертей в сотни раз больше. Но вот – полная цитата статьи, где приведены куски речи президента.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился с призывом к России и Ирану по Сирии.

"Я вновь обращаюсь к России и Ирану. Турция не имеет с вами проблем в Сирии", – заявил глава турецкого государства в понедельник в Анкаре.

Президент подчеркнул, что Турция демонстрирует силу тем, кто считал за слабость чувствительность Анкары в вопросе предотвращения кровопролития.

"Турция в своих действиях основывается на собственные ресурсы и поддержку народа, а не надеется на помощь какой-либо страны или структуры. Турция показала недальновидным кругам, что является великим государством, которое не склоняется перед давлением", – сказал Эрдоган.

Комментируя ход операции “Весенний щит”, президент Эрдоган подчеркнул, что потери, которые несут сторонники Башара Асада в плане живой силы и техники, – это лишь начало.

Президент Турции предупредил, что если сторонники Башара Асада не отойдут за линию зоны деэскалации, определенную сочинскими договоренностями, то "вскоре лишатся головы"

Турция остановит режим Башара Асада точно также как поставила заслон на пути террористических организаций, в том числе ДЕАШ, PKK и Фетуллаха Гюлена, сказал Эрдоган.

Комментируя сообщения о росте числа беженцев и нелегальных мигрантов, направляющихся из Турции в Европу, президент Эрдоган сказал: "С момента открытия границы Турции, на Запад ринулись сотни тысяч человек. В скором времени этот этот показатель достигнет миллионов".

Президент Эрдоган отметил, что Турция отныне не будет брать на себя всю нагрузку за беженцев. Время односторонних уступок в миграционном вопросе осталось позади, подчеркнул турецкий лидер.

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Еще раз, так говорит и действует президент. Если же таких речей и действий нет, то нет и президента.

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