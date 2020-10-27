Ердоган заявив, що Крим треба повернути Туреччині – ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нібито заявив, що тимчасово окупований Росією Крим по праву має належати його країні.

Про таку позицію політика написало турецьке видання Haberler. У статті зазначається, що Ердоган не бачить Крим російським, але й не вважає його територією України.

Як стверджують журналісти, турецький лідер переконаний, що Росія у 1783 році несправедливо відібрала Кримський півострів у Османської імперії. Відтак, цю землю "потрібно повернути для прогресу сучасної Туреччини".

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