Ердоган заявив, що Крим треба повернути Туреччині – ЗМІ
Турецьке видання написало, що політик начебто не визнає ні російської окупації півострову, ні суверенітету над ним України
Основний аргумент – незаконне захоплення цієї землі Росією у 18 столітті
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нібито заявив, що тимчасово окупований Росією Крим по праву має належати його країні.
Про таку позицію політика написало турецьке видання Haberler. У статті зазначається, що Ердоган не бачить Крим російським, але й не вважає його територією України.
Як стверджують журналісти, турецький лідер переконаний, що Росія у 1783 році несправедливо відібрала Кримський півострів у Османської імперії. Відтак, цю землю "потрібно повернути для прогресу сучасної Туреччини".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
16 жовтня президент України Володимир Зеленський відвідав з робочим візитом Турецьку Республіку. Там він провів зустріч із Ердоганом.
Серед іншого сторони домовилися докладати спільних зусиль до деокупації Криму та Донбасу, посилювати стратегічне партнерство та разом проводити військові навчання.
Нагадаємо, що Ердоган відвідував Україну 3 лютого. Тоді президент Туреччини привітав почесну варту українських воїнів словами "Слава Україні!". Вони відповіли йому "Героям слава!".
Політик пояснив, що привітав почесну варту саме так, оскільки це офіційне вітання для армії вільної країни.