Ердоган заступився за Україну через Крим: у Кремлі розсердилися

Туреччина підтримує Україну і відмовляється визнавати анексуваний Крим частиною Росії.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, передає "РІА Новини".

"Ми продовжимо відстоювати територіальну цілісність України, не визнаємо незаконну анексію Криму. Важливим аспектом наших тісних відносин з Україною є і кримські татари, продовжуємо стежити за їх положенням", – повідомив турецький лідер.

При цьому в Кремлі вже відреагували на слова Ердогана, запросивши його на анексуваний півострів.

"Президент Ердоган має чинне запрошення від президента Путіна відвідати Крим і побачити все, що називається, з першоджерела", – розповів прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Реджеп Тайіп Ердоган

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 лютого з візитом до України прибув президент Турецької Республіки Реджеп Тайїп Ердоган, який зустрівся з лідером українців Володимиром Зеленським.

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