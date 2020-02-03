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3 лютого • оновлено в 14:40
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Ердоган заступився за Україну через Крим: у Кремлі розсердилися

6.2т
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Туреччина підтримує Україну і відмовляється визнавати анексуваний Крим частиною Росії.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, передає "РІА Новини".

"Ми продовжимо відстоювати територіальну цілісність України, не визнаємо незаконну анексію Криму. Важливим аспектом наших тісних відносин з Україною є і кримські татари, продовжуємо стежити за їх положенням", – повідомив турецький лідер.

При цьому в Кремлі вже відреагували на слова Ердогана, запросивши його на анексуваний півострів.

"Президент Ердоган має чинне запрошення від президента Путіна відвідати Крим і побачити все, що називається, з першоджерела", – розповів прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Реджеп Тайіп Ердоган

Реджеп Тайіп Ердоган

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 лютого з візитом до України прибув президент Турецької Республіки Реджеп Тайїп Ердоган, який зустрівся з лідером українців Володимиром Зеленським.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Анексія Криму
Особи
Дмитро Пєсков Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Туреччина
Тег
Крим
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Нонаме Нонаме
Нонаме Нонаме
"Президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть все, что называется, из первоисточника". Это, по мнению "обоза" называется разозлились. Написали бы лучше сразу: "У Кремля истерика"
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Тимоша , ты - хотел себя выставить дураков. У тебя это получилось Действую дальше в том же направлении.
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Так "разозлились", что приглашение посетить Крым осталось в силе.
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