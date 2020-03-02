Ердоган захотів перемир'я з Путіним через Сирію: в Кремлі відповіли

Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган сподівається на досягнення перемир'я щодо ситуації в Ідлібі (Сирія) після переговорів із главою Росії Володимиром Путіним, які заплановані на 5 березня в Москві.

Про це він заявив під час виступу в Анкарі, повідомляють РИА Новости. Водночас наголошується, що в Кремлі такі плани турецької влади "щодо безпольотної зони" вже назвали нездійсненними.

"У четвер із Путіним обговоримо події в Ідлібі. Надіюся, що за результатами нашої бесіди вдасться досягти перемир'я", – сказав Ердоган.

Ердоган захотів перемир'я з Путіним щодо питання ситуації в Сирії

Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков поспішив відповісти, що Росія виходять від оцінки ситуації її військовими, які раніше заявили про неможливість гарантувати безпеку польотів над цим сирійським регіоном.

За його словами, в Кремлі оцінюють події в Сирії на землі і в повітрі, з урахуванням активності турецьких безпілотників. Пєсков нагадав, нібито раніше в адміністрації президента Туреччини заявляли, що міжнародна спільнота має вжити заходів для захисту цивільного населення і оголошення "безпольотної зони над Ідлібом".

"Ми виходимо з конкретної ситуації на землі. Це предмет оцінок і аналізу наших військових фахівців у Сирії про неможливість гарантування безпеки польотів над Ідлібом", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Туреччина завершила підготовку до військової операції в зоні деескалації в Ідлібі й заявила про готовність до виконання своєї місії – досягнення повної перемоги.

У сирійській провінції Ідліб 27 лютого від атаки урядових сил загинули турецькі військові, а також мирні жителі.

У відповідь на загибель своїх військових в Сирії турецька армія завдала нищівного удару по військах диктатора Башара Асада в Ідлібі. У САА величезні втрати в техніці та живій силі.

За словами глави Міноборони Туреччини Хулуси Акара, їхні авіація та артилерія вразили понад 200 цілей і 329 солдатів із військ Асада в Ідлібі.

Глава Росії Володимир Путін зателефонував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, висловивши співчуття у зв'язку із загибеллю солдатів ЗС Туреччини в Сирії.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав, щоб глава Росії Володимир Путін не втручався у військовий конфлікт в Сирії. Водночас лідер турків зазначив, що вони ввели війська на запрошення сирійського народу.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться з главою РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити ситуацію в Сирії. Переговори заплановані на четвер, 5 березня, в Москві.

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