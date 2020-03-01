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1 березня • оновлено в 12:21
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Ердоган вирішив особисто попередити Путіна про Сирію: названа дата зустрічі

4.3т
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, щоб обговорити ситуацію в Сирії.

Зустріч планується на четвер, 5 березня, в Москві. Про це повідомляє NTV.

Зазначається, що вирішення дипломатичних питань між двома країнами прискорилося після смерті 34 турецьких солдатів у зв'язку з нападом на них військ диктатора Башара Асада в Ідлібі.

Ердоган і Путін зустрінуться в Москві через Сирію

Ердоган і Путін зустрінуться в Москві через Сирію

За даними джерел, московська сторона має намір вимагати від Туреччини узгодження нової карти на Ідлібі.

Відомо, що в складі делегації також візьмуть участь міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, міністр національної оборони Хулусі Акар і президент MIT Хакан Фідан. Підкреслюється, що троє останніх відправляться в Москву за 1 день до очікуваної зустрічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Туреччина завершила підготовку до військової операції в зоні деескалації в Ідлібі й заявила про готовність до виконання своєї місії – досягнення повної перемоги.

  • У сирійській провінції Ідліб 27 лютого від атаки урядових сил загинули турецькі військові, а також мирні жителі.

  • У відповідь на загибель своїх військових в Сирії турецька армія завдала нищівного удару по військах диктатора Башара Асада в Ідлібі. У САА величезні втрати в техніці та живій силі.

  • За словами глави Міноборони Туреччини Хулуси Акара, їхня авіація та артилерія вразили понад 200 цілей і 329 солдатів із військ Асада в Ідлібі.

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Автор
Марина Ліснічук
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Коментарі
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Питон Каа
Питон Каа
Всех значит Путин "на ковер" вызвал, ну-ну... Наверное они ему ультиматум выдвигать будут.
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1
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Турецкие войска что забыли в Сирии?!
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Михайлов Виталий, А российские ?
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hunt andres
hunt andres
Не 34, а как минимум 80:-) Фейкометы.
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2
0
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Roma Roma
Roma Roma
hunt andres, Ты бы рюськие потери считал, а то как есть поговорка! Соринку в чужом глаз увидит а в своём бревна не замечает! Это про рюцьких как раз
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