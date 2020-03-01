Ердоган вирішив особисто попередити Путіна про Сирію: названа дата зустрічі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, щоб обговорити ситуацію в Сирії.

Зустріч планується на четвер, 5 березня, в Москві. Про це повідомляє NTV.

Зазначається, що вирішення дипломатичних питань між двома країнами прискорилося після смерті 34 турецьких солдатів у зв'язку з нападом на них військ диктатора Башара Асада в Ідлібі.

Ердоган і Путін зустрінуться в Москві через Сирію

За даними джерел, московська сторона має намір вимагати від Туреччини узгодження нової карти на Ідлібі.

Відомо, що в складі делегації також візьмуть участь міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, міністр національної оборони Хулусі Акар і президент MIT Хакан Фідан. Підкреслюється, що троє останніх відправляться в Москву за 1 день до очікуваної зустрічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Туреччина завершила підготовку до військової операції в зоні деескалації в Ідлібі й заявила про готовність до виконання своєї місії – досягнення повної перемоги.

У сирійській провінції Ідліб 27 лютого від атаки урядових сил загинули турецькі військові, а також мирні жителі.

У відповідь на загибель своїх військових в Сирії турецька армія завдала нищівного удару по військах диктатора Башара Асада в Ідлібі. У САА величезні втрати в техніці та живій силі.

За словами глави Міноборони Туреччини Хулуси Акара, їхня авіація та артилерія вразили понад 200 цілей і 329 солдатів із військ Асада в Ідлібі.

Глава Росії Володимир Путін зателефонував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, висловивши співчуття у зв'язку із загибеллю солдатів ЗС Туреччини в Сирії.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав, щоб глава Росії Володимир Путін не втручався у військовий конфлікт в Сирії. Водночас лідер турків зазначив, що вони ввели війська на запрошення сирійського народу.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал