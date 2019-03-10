Ердоган виправдався за смертоносну зброю від Путіна: про що мова

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган запевнив, що придбані Анкарою російські зенітні ракетні системи С-400 ніяк не пов'язані з безпекою НАТО, США, а також винищувачами п'ятого покоління F-35, які країна розраховує отримати у Вашингтона.

Про це він повідомив на мітингу в Діярбакирі. За його словами, причини покупки смертоносної зброї нібито очевидні, пише "Комерсант".

Так, глава Туреччини підкреслив, що "умови використання російських С-400 також" не приховуються.

С-400

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство оборони США попередило Туреччину, що в разі закупівлі у Росії зенітно-ракетних комплексів С-400 її чекають серйозні проблеми.

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