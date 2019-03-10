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Ердоган виправдався за смертоносну зброю від Путіна: про що мова

6.1тЧитати матеріал російською

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган запевнив, що придбані Анкарою російські зенітні ракетні системи С-400 ніяк не пов'язані з безпекою НАТО, США, а також винищувачами п'ятого покоління F-35, які країна розраховує отримати у Вашингтона.

Про це він повідомив на мітингу в Діярбакирі. За його словами, причини покупки смертоносної зброї нібито очевидні, пише "Комерсант".

Так, глава Туреччини підкреслив, що "умови використання російських С-400 також" не приховуються.

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С-400

С-400

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство оборони США попередило Туреччину, що в разі закупівлі у Росії зенітно-ракетних комплексів С-400 її чекають серйозні проблеми.

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Особа
Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Туреччина
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Правильно ! В политике нельзя руководствоваться меркантильными интересами. Принадлежите к западному миру ,хотите оставаться его частью -нефиг кормить заклятого врага. Дешёвая рыбка -хреновая юшка!
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Лапоть Иван
Лапоть Иван
Не понаслышке знаю,что с-300 и с-400 слабые комплексы.Скоростные цели в условиях РЭБ не "видят",дальность обнаружения меньше,чем в самолётах,часто ломаются..Скорее всего эти комплексы используют в политических целях,чем в качестве оружия.
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Козачок Юрий, ты вспомни лучше укр. конструкторов создавший молот! Ну насчёт дырок, ошибок не делают только бэндерлоги потому что не делают ничего,кроме скачек на майдане с Крыма в дебальцево и так по списку. И горя (как сказала супрун ) запивают мочёй 🐷😱🤣🤣🤣
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Лапоть Иван, а Китай не давно провел испытания на которых были подтверждены характеристики, была поражена цель, двигающаяся со скоростью 3 км/с в условиях сильных радиоэлектронных помех. Как такое возможно с этими "слабыми" комплексами?
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