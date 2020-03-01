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1 березня • оновлено в 21:22
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Оксана Забужко
Оксана Забужко
Українська письменниця та поетеса Всі статті автора

Ердоган відкрив кордон для біженців у ЄС

18т
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... Прокидаєшся, п'єш каву, відкриваєш комп'ютер - а тим часом Ердоґан, замість "пєрєстать стрєлять", - відкрив кордон для біженців у ЄС! І вже самою тільки "глибокою стурбованістю" Брюсселеві не обійтися, це вам не Будапештський меморандум...

(Ні, я жінка не зла, але в мене гарна пам'ять - і тих європейських дипломатів, які роками були цинічно казали нашим, у відповідь на заклики до якихось солідарних жестів: "Це у вас війна з Росією, а в нас війни немає!" - я пам'ятаю, і пам'ятатиму завжди. І при оказії залюбки тепер потеревеню з ними, напр., про того-таки Нострадамуса, який попереджав, що під час "Великомонгольських воєн" поч.21 ст. "мусульманське море затопить Європу" (с) - мовляв, от же ж халепа яка, і хто ж би то передбачив, що "море" може означити 4 млн. біженців?.. А можна ж було й уникнути "потопу", якби деякі десіжин-мейкери були хоч трохи далекоглядніші...)

Між іншим. Всі світові війни так і починались - немов людям одбирало розум на найбільш очевидні речі ("як пороблено").

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Автор
Оксана Забужко Оксана Забужко
Теми
Російська воєнна загроза Конфлікт в Сирії
Особи
Володимир Путін Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Туреччина
Теги
Новини Росії війна
Джерело
Джерело: Facebook Оксани Забужко
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Питон Каа
Питон Каа
Европе очень "понравится" новая турецкая инициатива - обострение в Сирии. Ну и пусть развлекаются, мало им арабов, будет еще больше.
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...відкрив кордон для біженців у ЄС..." - бо треба європейцям не "на лаврах почивать", а займатися ВЛАСНОЮ БЕЗПЕКОЮ, стримуючи СВІТОВИХ АГРЕСОРІВ іхтамнєтов-загарбників. Усім МИРОМ, а не надіятись на дядю, чи то американського, чи то турецького. Світ став ДУЖЕ замалим і хто розкачує човен - того з човна ГЕТЬ!
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Свавильный Николай, Пливе човен води повен Та все хлюп, хлюп, хлюп, хлюп. Іде козак до дівчини Та все тюп, тюп, тюп, тюп.
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
вот об этом и Завгар ,говорил слезно,когда скакундосы прыгали как ишаки подорванные по Крещатику мол ,хто сіє вітер,той жне бурю..не верили ,а зря,без гипюровых кружевных мужских стрингов,с жабо и капюшеном,жить вполне можно и жить нормально,а вот с дорогущей комуналкой,проблематично,и с комерческой медициной,вместо народного здравоохранения.
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