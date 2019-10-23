Ердоган співчуває: з українцями трапилася смертельна трагедія в Туреччині

Двоє українців загинули в результаті смертельного ДТП з мікроавтобусом, що сталося в провінції Мерсін (Туреччина).

Вони були працівниками АЕС "Аккую", що споруджується там. Про це повідомляє РИА Новости. За даними агентства, президент Туреччини Реджеп Ердоган, раніше заявляв, що загиблі були росіянами.

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Однак пресаташе посольства Росії в Анкарі Ірина Касимова уточнила, що в ДТП росіянин лише отримав поранення. Плутанина ж виникла через те, що ЗМІ розтрубили про смерть росіян.

Президент Туреччини висловив співчуття.

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Туреччині стався кілька трагедій з росіянами. Один з них помер, літаючи на парашуті

Також на турецькому курорті Аланья в басейні готелю Maya World Beach потонула дівчинка з Росії 2013 року народження. Це сталося через тиждень після того, як в Туреччині трагічно загинула інша дівчинка. 18 серпня о Бодрумі 12-річну росіянку засмоктало в трубу готельного басейну.

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