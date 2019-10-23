Ердоган співчуває: з українцями трапилася смертельна трагедія в Туреччині

Двоє українців загинули в результаті смертельного ДТП з мікроавтобусом, що сталося в провінції Мерсін (Туреччина).
Вони були працівниками АЕС "Аккую", що споруджується там. Про це повідомляє РИА Новости. За даними агентства, президент Туреччини Реджеп Ердоган, раніше заявляв, що загиблі були росіянами.
Однак пресаташе посольства Росії в Анкарі Ірина Касимова уточнила, що в ДТП росіянин лише отримав поранення. Плутанина ж виникла через те, що ЗМІ розтрубили про смерть росіян.
Президент Туреччини висловив співчуття.
Ілюстрація
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Туреччині стався кілька трагедій з росіянами. Один з них помер, літаючи на парашуті
Також на турецькому курорті Аланья в басейні готелю Maya World Beach потонула дівчинка з Росії 2013 року народження. Це сталося через тиждень після того, як в Туреччині трагічно загинула інша дівчинка. 18 серпня о Бодрумі 12-річну росіянку засмоктало в трубу готельного басейну.
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