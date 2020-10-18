Туреччина звинуватила Росію, Францію та США в допомозі Вірменії у війні в Нагірному Карабасі

Дар'я Дурова Світ 17:05, 18.10.2020 Оновлено: 18:02, 18.10.2020

Під час конфлікту в Нагірному Карабасі Росія, Франція та США постачали зброю для Вірменії.

Таку заяву в неділю, 18 жовтня, зробив президент Туреччини Реджеп Ердоган, виступаючи в провінції Ширнак. Трансляція велася в Twitter-акаунті глави держави.

"Що вони [країни] говорять на те, що ми підтримуємо наших азербайджанських братів? Що говорить Мінська трійка, США, Росія, Франція?

Вони підтримують Вірменію. Вони надають Вірменії всіляку підтримку у вигляді озброєнь", – сказав турецький лідер.

Виступ Ердогана
Скриншот відео
Карта конфлікту навколо Карабаху.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 16 жовтня Вірменія запросила в Азербайджану перемир'я в зоні військового конфлікту в Нагірному Карабасі. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що піде на зустріч у гуманітарних цілях для обміну тілами і полонених;

  • Президент Росії Володимир Путін запропонував Вірменії та Азербайджану припинити бойові дії, щоб обмінятися тілами загиблих.

  • Баку і Єреван погодилися на консультації про припинення вогню в російській столиці.

  • До цього президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під контроль селища Гадрут у Нагірному Карабасі і низки сіл. За його словами, територіальну цілісність країни було відновлено. Також глава держави дав Єревану "останній шанс", щоб повернутися до формату переговорів і вивести війська з Карабаху.

  • Сторони домовилися про припинення вогню з 12:00 10 жовтня для обміну полоненими й тілами загиблих.

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