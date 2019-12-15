Залишить без військових баз: Ердоган пригрозив США у відповідь на санкції через Росію

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що турецька влада може закрити для США доступ до військових баз Інджірлік і Куреджік, якщо американська сторона введе проти країни санкції.

За його словами, рішення про закриття баз залишається за Туреччиною. Про це він сказав у телевізійному інтерв'ю 15 грудня, передає Haberturk.

"Якщо це буде потрібно зробити, то ми закриємо і Інджірлік, і Куреджік", – пригрозив турецький лідер.

Зазначимо, на цих базах у разі потреби розміщуються американські солдати. Авіаційна база Інджірлік протягом десятиліть була стратегічним об'єктом для сил США та НАТО.

Напередодні, 11 грудня, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що може виникнути питання про бази Інджірлік і Куреджік, якщо США введуть санкції проти Туреччини через покупки у Росії зенітно-ракетних комплексів С-400.

Ердоган пригрозив США Колаж

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що газопровід "Турецький потік", який дозволить постачати російський газ до Європи в обхід України, буде запущено 8 січня 2020 року.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!