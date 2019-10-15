Потиснув руку "випадково": МЗС пояснило скандал Ердогана з Поклонською

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган нібито випадково потиснув руки "депутатам" Держдуми РФ в анексованому Криму, оскільки список гостей форуму в Стамбулі не узгоджувався.

Про це в ефірі hromadske заявила прессекретар міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко.

Після зустрічі Ердогана з "кримськими депутатами", як зазначила вона, відомство відразу запросило на розмову посла Туреччини Ягмур Ахмета Гульдера.

Україна висловила стурбованість із приводу того, що Анкара не прийняла дій, щоб перешкодити участі окупантів на форумі. Зеленко підкреслила, що МЗС Туреччини не залучалося до узгодження списків учасників форуму.

Прессекретар спростувала чутки російських ЗМІ про "окрему зустріч" Ердогана з "депутатами".

"Насправді йдеться про протокольний захід, як визначає протокол, глава держави привітав усіх учасників форуму та в церемонії рукостискання прийняли участь і ці двоє "депутатів", – сказала Зеленко.

Наталя Поклонська і Реджеп Тайіп Ердоган Колаж

Нагадаємо, з Реджепом Тайіпом Ердоганом зустрілася "експрокурорка" анексованого Криму Наталія Поклонська. Вона показала фото того, як президент вітає її за руку.

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