Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попросив лідера США Дональда Трампа надати Анкарі військову допомогу в зв'язку із загостренням ситуації в сирійському Ідлібі.
Про це сам глава держави заявив на засіданні парламенту в середу, 4 березня, у відповідь на запитання, чи буде Вашингтон брати участь у вирішенні конфлікту, передає агенство Anadolu.
"Я відправив такий запит пану Трампу", – зізнався він. Також президент Туреччини закликав всі країни ЄС, особливо Грецію, поважати біженців, які прибувають на їхню територію відповідно до Загальної декларації прав людини.
Ердоган попросив Трампа допомогти через загострення в Сирії
Відзначимо, 3 березня спецпредставник США з питань регіону Джеймс Джеффрі повідомив, що Сполучені Штати готові надати боєприпаси і гуманітарну допомогу Анкарі. Представник Вашингтона також нагадав, що Туреччина, як і більша частина військових країн НАТО, використовує американську техніку.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
27 лютого в сирійській провінції Ідліб від атаки урядових сил загинули турецькі військові, а також мирні жителі. Анкара завдала ударів у відповідь.
Пізніше Туреччина показала відео потужних ударів по військах сирійського диктатора Башара Асада.
Росія направила до берегів Сирії два фрегати Чорноморського флоту – "Адмірал Макаров" і "Адмірал Григорович" – із крилатими ракетами "Калібр-НК" на борту.
Також стало відомо, що НАТО може втрутитися в конфлікт між Туреччиною і Сирією в Ідлібі і закликає Росію не вводити війська.
Постійний представник США при ООН Келлі Крафт зажадала від Росії "негайно посадити" військові літаки у Сирії.
Пізніше Ердоган закликав Путіна не втручатися у військовий конфлікт у Сирії.
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