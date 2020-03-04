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4 березня • оновлено в 16:54
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Ердоган попросив Трампа допомогти через загострення в Сирії

5.5т
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попросив лідера США Дональда Трампа надати Анкарі військову допомогу в зв'язку із загостренням ситуації в сирійському Ідлібі.

Про це сам глава держави заявив на засіданні парламенту в середу, 4 березня, у відповідь на запитання, чи буде Вашингтон брати участь у вирішенні конфлікту, передає агенство Anadolu.

"Я відправив такий запит пану Трампу", – зізнався він. Також президент Туреччини закликав всі країни ЄС, особливо Грецію, поважати біженців, які прибувають на їхню територію відповідно до Загальної декларації прав людини.

Ердоган попросив Трампа допомогти через загострення в Сирії

Ердоган попросив Трампа допомогти через загострення в Сирії

Відзначимо, 3 березня спецпредставник США з питань регіону Джеймс Джеффрі повідомив, що Сполучені Штати готові надати боєприпаси і гуманітарну допомогу Анкарі. Представник Вашингтона також нагадав, що Туреччина, як і більша частина військових країн НАТО, використовує американську техніку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Конфлікт в Сирії
Особи
Дональд Трамп Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Туреччина
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А украинские сми сообщают что эрдоган на коне, зачем ему тогда подмога?!
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1
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Махно Володимир
Махно Володимир
вот и посмотрим, гoвнo ли Трамп!
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2
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Петров Игорь
Петров Игорь
...я так понимаю,Эрдоган таки решил закрывать проливы дпя глубоководников?..
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