Ердоган пообіцяв вакцину від COVID-19 всьому світу

Софія Ковнір Світ 19:57, 21.11.2020

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган розповів, що вакцина від коронавірусу турецької розробки буде доступна всьому світу.

Відповідну заяву він зробив під час саміту G20, пише "Anadolu Agency".

Ердоган повідомив, що в період пандемії жодна з країн не змогла продемонструвати необхідну солідарність і взаємодопомогу.

За словами президента, платформа G20 підготує механізми, які забезпечать доступний і рівноправний доступ до вакцини для всіх.

Реджеп Тайіп Ердоган повідомив про доступність вакцини від коронавірусу
РБК

Ердоган зазначив, що Туреччина виступає за справедливе глобальне економічне зростання і поділ багатств в рамках основних принципів Світової організації торгівлі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна розробляє три різних стратегії доставки та зберігання вакцин проти COVID-19, тому що двом потенційним препаратів необхідна температура в -20 і -70 градусів.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Інфекціоніст про ситуацію в київському стаціонарі: швидкі без упину привозять хворих, лікарі дуріють від навантаження

У бюджеті України утворилася величезна діра: звідки візьмуть гроші і хто постраждає

У "Слузі народу" після звинувачень у корупції назвали радника Єрмака алкоголіком

Українців почали штрафувати за відсутність маски: кому загрожує

В Естонії президентка звільнила міністерку за те, що та возила дітей на службовій машині