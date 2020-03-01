Для всех, кто умеет и смеет думать своей головой или хотя бы не забыл, где в голове находится кнопка, включающая мозги, пан Эрдоган показывает мастер-класс, как должен действовать руководитель страны, когда кто-то нарушает договоренности бумажные и устные, на высшем уровне, а проще говоря – данное ему личное слово и при этом, когда все это приводит к гибели его военных.

Ранее мастер-класс давал Порошенко, но в его распоряжении было гораздо меньше сил и средств, а политическое и географическое расположение страны давало куда меньший диапазон для действий. Тем не менее, кто бы и что не говорил, а с 2014 по 2020 год, в мире не нашлось ни единого лидера, который мог бы открыто бросить вызов Путину и РФ.

Повторю – ни единого такого случая не было и Порошенко приоткрыл дверь с, пардон "****юлями" как для деда Вовы, так и для ее монолапотной Московии, но вот Эрдоган показал, что он знает об этой двери и ввалил через нее Путину так, что у того лысина стала напоминать совсем другой орган, не голову.

И что характерно, заартачившаяся было Греция, вроде бы как поддержавшая Путина, увидев как турки жгут лапти, мгновенно заправила майку в трусы и перешнуровав галоши уточнила: "А чо мы? Мы же ж ничо!" И сняла свое вето на помощь НАТО Турции.

Важно заметить и то, что Франция – тоже вильнула хвостом и быстренько перепрыгнула к тем, кто демонстрирует силу. Только накануне министр обороны Франции оббивал московские пороги и что-то там пытался мычать о том, что учения НАТО не направлены против РФ, а на следующий день Макрон уже осуждает Путина за агрессию в Идлибе!

В общем, как-то неудобно получилось, министр старался, крутил по сторонам своей круглой фуражкой и пояснял, что НАТО готовится отражать нападение пингвинов на Европу, и что РФ тут ни при делах. Что самое смешное, именно в той ситуации, это рассказывал поц, который со скрипом выставил 500 человек из 40 тыс, принимающих участие в учениях.

Причем, его в Москву никто и не приглашал, он сам туда поехал в режиме "всемилостивейше соблаговолить соизволите", а тут – на тебе, сам Макрон рассказывает об агрессии Путина. Говорят, что французский министр стал срочно, на коленке, переделывать свою круглую, французскую фуражку, в квадратную – польскую.

Тем не менее, сейчас всем понятно, что Эрдоган сделал то, чего боялись многие и давно, и отсутствие чего наплодило всех этих Асадов, Путиных, Кимов и прочих. Он продемонстрировал, что на удар он ответит ударом, причем – силу, частоту и длительность ударов он будет выбирать на свой вкус и так, чтобы до провокатора дошло, до селезенок или могильного камня, что так делать больше не стоит.

И авторитет Эрдогана мгновенно метнулся вверх. Глядишь, уже и Трамп другим тоном заговорил, и Макрон, и фрау Меркель тренирует перед зеркалом самую любезную улыбку и речь типа "Германия всегда была верным другом Турции, а в Первую Мировую, мы вместе топили русских в Черном Море", но пока еще не решилась выйти на публику с этой речью.

В любом случае, Эрдоган за эти несколько дней стал на голову выше всей это серой, студневидной массы, которая себя называет "лидерами Западного мира". Кстати, он показал и то, как следует вести переговоры, в таком случае.

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