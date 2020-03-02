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2 березня • оновлено в 20:30
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Ердоган похвалився розгромом військових Асада і Путіна в Сирії. Відео

3.8т
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Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган похвалився нищівними ударами по сирійсько-російських військах в Сирії.

Відповідні відео він опублікував в Twitter, де також поділився потужним виступом перед своїми співгромадянами.

"Наш борг – зрівняти з землею тих, хто загрожує життю наших солдат, кожен з яких є частиною нашого життя", – заявив Ердоган, зазначивши, що лише частково показав свою силу.

Він пригрозив своїм ворогам, підкресливши, що якщо вони не зроблять висновків після боїв в Ідлібі і продовжать загрожувати Туреччині, то "їхні голови полетять з плечей".

Як писав OBOZREVATEL, турецька армія всього за добу витіснила війська сирійського диктатора Башара Асада, підтримувані Росією, з дев'яти селищ Сирії. Також були ліквідовані близько 50 бойовиків і знищено безліч військової техніки.

Нове загострення відбулося в сирійській провінції Ідліб 27 лютого, коли в результаті атаки сил Асада загинули турецькі військові, а також мирні жителі.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Конфлікт в Сирії
Особи
Володимир Путін Башар Асад Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Туреччина
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-полное видео разгрома
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Kasido Jeik
Kasido Jeik
О как!, Наш долг,сравнять с землей тех, кто угргжает жизни наших солдат, это сказал Президент А кто сказал надо просто прекратить стрелять в ответ, тот кого они себе и выбрали
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинцы Россию победили, турки Россию победили, все Россию побеждают...
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