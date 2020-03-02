Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган похвалився нищівними ударами по сирійсько-російських військах в Сирії.

Відповідні відео він опублікував в Twitter, де також поділився потужним виступом перед своїми співгромадянами.

"Наш борг – зрівняти з землею тих, хто загрожує життю наших солдат, кожен з яких є частиною нашого життя", – заявив Ердоган, зазначивши, що лише частково показав свою силу.

Він пригрозив своїм ворогам, підкресливши, що якщо вони не зроблять висновків після боїв в Ідлібі і продовжать загрожувати Туреччині, то "їхні голови полетять з плечей".

Her biri canımızdan birer parça olan askerlerimizin hayatına kast edenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcudur. pic.twitter.com/sZ3zlVXs7C - Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 2, 2020

Як писав OBOZREVATEL, турецька армія всього за добу витіснила війська сирійського диктатора Башара Асада, підтримувані Росією, з дев'яти селищ Сирії. Також були ліквідовані близько 50 бойовиків і знищено безліч військової техніки.

Нове загострення відбулося в сирійській провінції Ідліб 27 лютого, коли в результаті атаки сил Асада загинули турецькі військові, а також мирні жителі.

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