Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган похвалився нищівними ударами по сирійсько-російських військах в Сирії.
Відповідні відео він опублікував в Twitter, де також поділився потужним виступом перед своїми співгромадянами.
"Наш борг – зрівняти з землею тих, хто загрожує життю наших солдат, кожен з яких є частиною нашого життя", – заявив Ердоган, зазначивши, що лише частково показав свою силу.
Він пригрозив своїм ворогам, підкресливши, що якщо вони не зроблять висновків після боїв в Ідлібі і продовжать загрожувати Туреччині, то "їхні голови полетять з плечей".
Her biri canımızdan birer parça olan askerlerimizin hayatına kast edenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcudur. pic.twitter.com/sZ3zlVXs7C- Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 2, 2020
Як писав OBOZREVATEL, турецька армія всього за добу витіснила війська сирійського диктатора Башара Асада, підтримувані Росією, з дев'яти селищ Сирії. Також були ліквідовані близько 50 бойовиків і знищено безліч військової техніки.
Нове загострення відбулося в сирійській провінції Ідліб 27 лютого, коли в результаті атаки сил Асада загинули турецькі військові, а також мирні жителі.
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