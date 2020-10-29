Ердоган подав позов проти Charlie Hebdo через напівголу карикатуру на нього. Фото

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган подав позов на французький сатиричний журнал Charlie Hebdo за напівголу карикатуру на нього.

Про це в середу, 28 жовтня, повідомило агентство Anadolu, передає DW. Ердоган вважає, що "образливий зміст являє собою наклеп, який не має нічого спільного зі свободою слова" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Адвокат президента Хусейн Айдин подав у прокуратуру Анкари заяву про порушення кримінальної справи, підкресливши особливу роль керівництва журналу і карикатуриста в цій справі.

Карикатура на Ердогана. Charlie Hebdo в Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, французький сатиричний журнал Charlie Hebdo помістив на обкладинку нового випуску карикатуру на президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

На карикатурі Ердоган зображений в нижній білизні. Він сидить в кріслі і піднімає поділ сукні жінки, яка тримає на підносі два келихи. Підпис до картинки говорить "Ердоган в особистому житті дуже грайливий".