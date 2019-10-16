"Дилетанти!" Ердоган публічно поскандалив із Німеччиною через Сирію

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган принизив главу Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Мааса, публічно назвавши його "дилетантом".
Скандальну заяву він озвучив під час спілкування з журналістами, пише Bild.
Гнів Ердогана викликали слова німецького міністра про намір обмежити експорт озброєнь Анкарі через військову операцію в Сирії.
Ердоган поскандалив із Німеччиною через Сирію
"Ось іде міністр закордонних справ Німеччини – людина, у якої немає почуття міри – і каже: "Ми не будемо продавати зброю Туреччині. Ми закінчили". Від цього програють тільки сам Маас і Німеччина", – висловився президент Туреччини.
"Якби ти щось розумів у політиці, ти б так не говорив!" – "вибухнув" Ердоган у бік Мааса.
Як писав OBOZREVATEL:
6 жовтня стало відомо, що Туреччина в прискореному режимі стягнула до кордону Сирії додаткові війська і техніку, після того, як президент оголосив про початок нової військової операції.
Після цього Трамп пригрозив Туреччині повним знищенням економіки, якщо та здійснить будь-які "позарамкові" дії.
15 жовтня глава США ввів санкції проти Міноборони і Міненергетики Туреччини, а також трьох посадових осіб цієї країни через військову операцію в Сирії.
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