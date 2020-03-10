Ердоган не потиснув руку Столтенбергу при зустрічі: момент потрапив на відео

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган через загрозу зараження коронавірусом не потиснув руку генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу під час зустрічі в Брюсселі (Бельгія).
Замість рукостискань турецький лідер в знак вітання прикладав руку до серця. При зустрічі Ердоган поклав руку до грудей, сказавши "Корона". На що генсек, посміхнувшись, зробив те саме. Відео з даним інцидентом опублікували в мережі.
Відзначимо, що не тиснули руку і інші представники турецької делегації.
Столтенберг і Ердоган
"Маю надію, що дуже скоро людство переможе цю загрозу", – розповів Ердоган на зустрічі з представниками турецької громади в Брюсселі, передає "Укрінформ".
Відзначимо, що Столтенберг і Ердоган обговорювали кризу з біженцями після ескалації конфлікту в Сирії.
Столтенберг и Эрдоган
Столтенберг и Эрдоган
Столтенберг и Эрдоган
Столтенберг и Эрдоган
Як повідомляв OBOZREVATEL, в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі (Бельгія) виявили першого зараженого смертельним коронавірусом COVID-19. У Туреччині поки не зафіксовано жодного випадку хвороби.
Станом на ранок 10 березня в світі зафіксовано вже понад 113 тисяч хворих китайським коронавірусом, померли більше 4000 чоловік.
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