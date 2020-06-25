Епопея з COVID-19 у делегації Киргизстану на парад Путіна: з'явився результат тесту президента

Карина Бондаренко Світ 10:12, 25.06.2020 Оновлено: 10:40, 25.06.2020

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков пройшов тест на коронавірусну інфекцію після повернення з параду Перемоги в Москві, де в його делегації виявили два випадки COVID-19.

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Відзначається, що в лідера держави коронавірус виявлено не було, повідомляють "РІА Новини".

Про проходження тесту на COVID-19 іншими учасниками делегації, які їздили в Росію, не повідомляється.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у членів делегації президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова діагностували коронавірусну інфекцію.

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