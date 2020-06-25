Епопея з COVID-19 у делегації Киргизстану на парад Путіна: з'явився результат тесту президента
У делегації президента Киргизстану, яка прибула на парад до Москви, виявили COVID-19
Його, зокрема, діагностували в двох супроводжувальних осіб Сооронбая Жеенбекова
Тому запрошений лідер не зміг побувати на заході
Після повернення додому президент ще раз пройшов тест на коронавірус
Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков пройшов тест на коронавірус
Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков пройшов тест на коронавірусну інфекцію після повернення з параду Перемоги в Москві, де в його делегації виявили два випадки COVID-19.
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Відзначається, що в лідера держави коронавірус виявлено не було, повідомляють "РІА Новини".
Про проходження тесту на COVID-19 іншими учасниками делегації, які їздили в Росію, не повідомляється.
Епопея з COVID-19 у делегації Киргизстану на парад Путіна: з'явився результат тесту президента
Раніше OBOZREVATEL писав, що у членів делегації президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова діагностували коронавірусну інфекцію.