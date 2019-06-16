Епопея з Brexit: стало відомо про прорив

Лідери країн Євросоюзу продемонстрували готовність до проведення переговорів про умови Brexit.
Про це вони домовлятимуться вже з новим прем'єр-міністром Великобританії, заявив глава британського МЗС Джеремі Хант, повідомляє ВВС.
"У ЄС кажуть, що якщо до них звернеться британський прем'єр-міністр, у якого будуть ідеї з приводу того, як вирішити питання про кордон в Північній Ірландії, то вони будуть готові переглянути пакет домовленостей", – зазначив Хант.
Протести проти Brexit
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.
25 листопада 2018-го країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія повинна була вийти з ЄС в березні 2019 року. Тим часом Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати рішення про вихід з Євросоюзу.
На думку експерта-міжнародника, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже таким чином англійці покажуть приклад іншим країнам.
Очікується, що це стане не тільки економічним, але і безпрецедентним політичним ударом по цілісності Євросоюзу як такого.
15 січня 2019 року парламент відхилив план Мей по виходу з ЄС.
12 березня депутати вдруге проголосували проти угоди з ЄС.
29 березня британський парламент втретє відхилив угоду по Brexit, запропоновану Мей.
24 травня Мей оголосила дату відставки.
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