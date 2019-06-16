Епопея з Brexit: стало відомо про прорив

Лідери країн Євросоюзу продемонстрували готовність до проведення переговорів про умови Brexit.

Про це вони домовлятимуться вже з новим прем'єр-міністром Великобританії, заявив глава британського МЗС Джеремі Хант, повідомляє ВВС.

"У ЄС кажуть, що якщо до них звернеться британський прем'єр-міністр, у якого будуть ідеї з приводу того, як вирішити питання про кордон в Північній Ірландії, то вони будуть готові переглянути пакет домовленостей", – зазначив Хант.

Протести проти Brexit

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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