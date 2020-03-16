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16 березня • оновлено в 11:52
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Андрій Ілларіонов
Андрій Ілларіонов
Російський політик та економіст Всі статті автора

Эпицентр эпидемии коронавируса — в Европе

4.4т
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Эпидемия коронавируса началась два с половиной месяца назад в китайском Ухане.

Сегодня ее эпицентр переместился в Европу.

По состоянию на утро 15 марта число заболевших в мире по официальным (и, очевидно, неполным) данным превысило 156 тыс. чел.

Число умерших составило 5819 чел.

В то время как в Китае число заболевших стабилизировалось, в европейских странах оно растет экспоненционально. В некоторых странах число заболевших удваивается каждые два дня.

Эпицентр эпидемии коронавируса — в Европе

Главный очаг эпидемии сейчас – Италия вместе с Сан-Марино и Ватиканом, а также Исландия.

Заболеваемость коронавирусом в Италии выше, чем в Китае, почти в 7 раз.

Сан-Марино и Италия также держат рекорд по уровню смертности от коронавируса, в Италии он выше, чем в Китае, в 11 раз.

Эпицентр эпидемии коронавируса — в Европе

Уровень смертности среди диагностированных на коронавирус колеблется в широких пределах.

Если рассматривать страны с числом заболевших 15 чел. и более, то значения этого показателя на 14 марта 2020 г. находятся в пределах от 0,1% в Норвегии до 9,9% в Ираке.

Среднемировой уровень смертности среди диагностированных на коронавирус сейчас – 3,8%.

Эпицентр эпидемии коронавируса — в Европе
Эпицентр эпидемии коронавируса — в Европе

Коронавирус уже стал мировой пандемией.

Сейчас вопрос стоит не в том, придет ли он в ту или иную страну, в тот или иной регион, а когда он придет.

И какую дань – в количестве заболевших и числе человеческих жизней – он возьмет.

До тех пор, пока не разработаны эффективные противовирусные препараты, главные средства борьбы с вирусом – полное прекращение движения людей из районов эпидемии, изоляция и самоизоляция, карантин.

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Автор
Андрій Ілларіонов Андрій Ілларіонов
Тема
Коронавірус
Джерело
Джерело: ЖЖ Андрея Илларионова
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