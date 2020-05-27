Епіцентр COVID-19 остаточно перемістився: названо регіон

У Всесвітній організації охорони здоров'я визнали, що Латинська Америка стала новим епіцентром пандемії коронавірусу у світі.

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За словами фахівців ВООЗ, до серпня прогнозується ще більше зростання смертності від COVID-19, зокрема в Бразилії та інших країнах континенту. Про це повідомляє Reuters.

"Зараз не час країнам послаблювати обмеження", – сказала представниця ВООЗ та Панамериканської організації охорони здоров'я Карисса Етьєн.

Епіцентр COVID-19 перемістився в Латинську Америку

Зазначається, що в США і Південній Америці разом зареєстровано понад 2,4 мільйона випадків нового коронавірусу і більше ніж 143 тисячі смертей від ускладнень, викликаних вірусом.

Водночас, за словами Етьєн, Латинська Америка вже обійшла за щоденним зростанням захворюваності Європу і Штати.

"Наш регіон став епіцентром пандемії COVID-19", – сказала вона, додавши, що, наприклад, Бразилії належить пройти довгий шлях, перш ніж там побачать кінець пандемії.

Скриншот worldometers.info

Щоденний рівень смертності від COVID-19 у Бразилії став найбільшим у світі, проте в Університеті Вашингтона попереджають, що загальна кількість загиблих у країні може збільшитися в п'ять разів – до 125 тисяч до початку серпня.

Представники ВООЗ також стурбовані прискоренням спалахів коронавірусу в Перу, Чилі, Сальвадорі, Гватемалі та Нікарагуа.

Скриншот worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше наголошувалося, що Латинська Америка може стати новим осередком пандемії коронавірусу, оскільки в деяких країнах регіону ситуація була порівнянна з піком захворюваності у США та Європі.