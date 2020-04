Епідемія пішла на спад: в Італії та Великобританії заявили про рекорди в боротьбі з COVID-19

У п'ятницю, 27 квітня, в Італії і Великобританії заявили про два гучні рекорди в боротьбі з епідемією коронавірусу. Йдеться про зниження кількості заражень і про уповільнення приросту смертності.

Так, загальна кількість жителів Італії, які заразилися коронавірусом, склала 199 414 осіб. За добу воно збільшилося на 1739 нових випадків, що є найменшим приростом із 10 березня. Про це повідомляється на сайті Управління цивільного захисту Італії (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У зведенні уточнюється, що 105 813 пацієнтів у цій країні продовжують боротися з небезпечною інфекцією. При цьому госпіталізації потребують уже на 290 осіб менше, ніж днем ​​раніше.

Аналогічна тенденція намітилася й у відділеннях інтенсивної терапії – там лікування проходять 1 956 осіб, за добу кількість тих, хто потребує реанімації, знизилася на 53 хворих.

Також за добу було госпіталізовано 20 353 особи (на 1 019 пацієнтів менше, ніж за 26 квітня). 83 504 особи, що становить 79% від тих, у кого зараз позитивний аналіз на COVID-19, перебувають на самоізоляції без симптомів або з легкими симптомами.

Що стосується смертності, то за добу в Італії від коронавірусу загинули 333 особи. За весь час пандемії країна втратила 26 977 громадян.

Загальна кількість виписаних та тих, хто одужав, зросла до 66 624 осіб, що на 1696 осіб більше, ніж 26 квітня.

Тим часом у Великобританії за добу від коронавірусу померло 360 осіб, що є найменшим приростом летальних випадків за останні чотири тижні.

Про це заявив міністр охорони здоров'я країни Метт Хенкок, повідомляється на сторінці телеканалу Sky News у Twitter. У цілому епідемія вже забрала життя 21 092 британців.

Кількість заражених у країні зараз становить понад 157 149 осіб (+4 310 випадків за добу).

"We must never lost sight of the human cost of coronavirus."



Health Secretary @MattHancock says 21,092 people have now died in UK hospitals after testing positive for # COVID19 - an increase of 360 fatalities since yesterday. #Coronavirus latest: https://t.co/LvfdF1gUJy pic.twitter.com/MKTARkNbkK