Епідемія коронавірусу закінчиться в 2021 році: у Британії дали невтішний прогноз

Епідемія коронавірусу COVID-19 в Великобританії може тривати до весни 2021 року, а госпіталізованими виявляться 7,9 млн підданих Сполученого Королівства.

Про це пише видання The Guardian з посиланням на дані урядової медичної служби Public Health England, розроблені для керівництва Національної системи охорони здоров'я країни ..

"До 80% населення, як очікується, будуть інфіковані COVID-19 в найближчі 12 місяців, і до 15% людей (7,9 млн чоловік) може знадобитися госпіталізація", – йдеться в повідомленні.

Коронавірус в Британії

Головний медичний радник уряду, професор Кріс Вітт назвав такий сценарій розвитку епідемії як найгірший, зазначивши, що реальне число заражених може виявитися меншим.

"Влітку, ближче до кінця червня, він (коронавірус – Ред.) піде на спад. Повернеться в листопаді, як це робить звичайний сезонний грип. Я думаю, що це буде тривати вічно, але з часом стане менш серйозним, через вироблений імунітету", – йдеться в звіті.

Відзначається, що згідно моделювання, виконаного британськими та світовими вченими, число випадків зараження буде швидко рости протягом наступних 10-14 тижнів. Пік хвороби прийде на кінець травня і середину червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії прийняли рішення посадити всіх літніх людей старше 70 років на домашній карантин через брак обладнання для боротьби з коронавірусом.

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