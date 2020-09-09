Пандемія посилиться восени по всій Європі: як Захід бореться з COVID-19 без карантину і що чекає Україну

З кінця серпня – початку вересня в країнах Західної Європи значно збільшилася кількість хворих коронавірусом. Зважаючи на офіційну статистику, лідерами є Франція, Німеччина, Іспанія, Великобританія та Італія. Вони практично повернулися до квітневих показників захворюваності. Але не все так погано, в цьому сезоні є один позитивний нюанс.

Чи посилюватиме карантин Європа та як восени з коронавірусом боротимуться в Україні – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Країни з антирекордами

Лідерами за кількістю хворих за останній час стали Франція, Великобританія та Іспанія. Наприклад, у Франції фіксували 4203 хворих, при цьому померло 25 осіб; в Іспанії – 1108 хворих і 32 смерті. Але рекорд щодо хворих був в Іспанії 21 серпня – 9052 хворих і 25 смертей. У Великобританії – 2948 хворих і лише три смерті. В Італії, яка була лідером за кількістю хворих навесні цього року, – 1108 хворих і 12 смертей.

Низька смертність – це головна відмінність нинішнього спалаху COVID-19 від початку епідемії навесні, коли кількість померлих доходила до 1,5 тисячі на добу. Цей факт медики пояснюють більшою поінформованістю про вірус, ніж на початку пандемії.

"Стрімке зростання нових випадків в усіх країнах Європи пов'язане насамперед зі збільшенням кількості тестувань. Чим більше хворих виявляють – тим більше зменшується відсоток важких і летальних випадків. На початку епідемії у всіх країнах світу були проблеми з тестуванням. Перевіряли тільки тих, хто потрапляв у лікарні, багато залишалися поза статистикою", – пояснив у коментарі OBOZREVATEL відомий український інфекціоніст Володимир Курпіта.

У Німеччині, яку багато експертів ставлять за приклад із боротьби з інфекцією, нині трохи менш істотний спалах порівняно з іншими європейськими країнами. Тамтешні інфекціоністи пов'язують її з поверненням людей із відпусток і недотриманням санітарних норм усередині країни. Там ввели обов'язкове тестування на COVID-19 для всіх, хто побував за кордоном. Ця норма є обов'язковою, навіть якщо відсутні симптоми захворювання. Тести безкоштовні, якщо здати не пізніше ніж за 72 години після в'їзду в країну. До отримання результату всі мають дотримуватися домашньої ізоляції.

Президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що вводити ще один загальнонаціональний карантин і зупиняти країну більше не збирається навіть у разі погіршення ситуації з коронавірусом. Карантинити будуть локально тільки ті регіони, де спостерігатиметься спалах.

Іспанія стала першою країною Європи, де зареєстрували понад пів мільйона підтверджених заражень. На першому місці – столиця – місто Мадрид. Днями місцева влада обмежила кількість людей на різних церемоніях до 25-50. Не працюють нічні клуби і дискотеки, а ресторани та кафе мають закриватися не пізніше ніж о першій годині ночі.

Епідемія коронавірусу в Європі

Італійців зобов'язали носити медичні маски з 18:00 до 6:00 в будь-яких громадських місцях, де є ймовірність скупчення людей. Крім того, там ввели обов'язкове тестування для тих, хто повертається з Хорватії, Греції, Мальти та Іспанії. Останнім часом вони були поширювачами вірусу. З середини вересня в Італії планують відкрити школи й університети.

Чехія, яка однією з перших відмовилася від носіння масок на вулицях, з 1 вересня ввела обов'язкове їх носіння в транспорті, кафе, магазинах, театрах. 4 вересня там зафіксували майже 800 випадків.

Угорщина з 1 вересня пішла на радикальні методи і закрила кордони для іноземців щонайменше на місяць, крім транзитних цілей. Самі угорці після повернення з-за кордону мають надати два негативних тести (по 100 євро кожен) або ж провести 14 днів на карантині.

Епідемія посилиться

За словами медиків, епідемія коронавірусу розвиватиметься, це звичайний процес для всіх країн Північної півкулі. Друга причина – у людства досі низький відсоток колективного імунітету. За словами Курпіти, навіть в Італії та Іспанії, де було дуже багато хворих навесні 2020-го року, перехворіло максимум 2-3% населення. Ті, хто не хворів, потенційно вважаються чутливими до коронавірусу.

Україна в цьому плані далеко не виняток: на середину жовтня можуть фіксувати до 5-6 тисяч у день. Протягом жовтня захворіти може до 150 тисяч осіб, а загалом буде 280-330 тисяч. При цьому відсоток летальних випадків залишиться незмінним – приблизно 2%. Але кількість смертей зростатиме через збільшення загальної кількості хворих.

Колишній санітарний лікар України Святослав Протас погодився, що хворих буде більше щомісяця. Він не відкинув того, що влада може спробувати посилити карантин аж до весняного, якщо лікарні не справлятимуться з кількістю госпіталізованих.

"За сезон грипу та ГРВІ у нас хворіє десь 5-7 млн населення. За тиждень кількість хворих становить приблизно 200 тис. Це хвилеподібний процес. З коронавірусом у жовтні-листопаді у нас буде приблизно 200 тис. інфікованих за тиждень. Загалом буде не весело: паралельно у хворих може виявлятися і вірус грипу. Якщо у нього буде пандемічний потенціал, не виключено, що грип і COVID-19 підсилюватимуть один одного. Це неблагополучний сценарій розвитку ситуації", – уточнив він.

Карантин вводити не будуть?

Кабінет міністрів не планує вводити жорсткий карантин, як було навесні. Україна перейшла до адаптивного карантину. Країну поділили на чотири зони за ступенем небезпеки поширення коронавірусу, в кожній діють певні обмеження.

"Карантин завдає шкоди економіці. Є методи і дешевші. Це не тільки адаптивний карантин, це ще робота в осередках інфекції, створення протиепідеміологічних бригад, розширення мережі лабораторій для забезпечення тестування, відстеження контактних. Цілий комплекс заходів, які не виконуються. Зараз в Україні неконтрольований епідеміологічний процес: відпустили ситуацію і все. Чекаємо", – підсумував Протас.

Тим часом карантин в Україні продовжено до 1 листопада.