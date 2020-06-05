Святкувати перемогу над коронавірусною інфекцією COVID-19 в світі ще надто рано.

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Як пише Reuters, про це заявила представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Маргарет Харріс на брифінгу ООН в Женеві.

ВООЗ наполягає на заходах соціального дистанціювання pixabay.com

За її словами, в деяких країнах показники захворюваності знову ростуть після зняття карантинних заходів.

"Що стосується зростання, то так, ми спостерігали в країнах по всьому світу – я не говорю виключно про Європу – коли карантин пом'якшується, коли заходи соціального дистанціювання слабшають, люди іноді сприймають це як: "Гаразд, все скінчилося", – сказала Харріс.

При цьому вона підкреслила, що епідемія ще не скінчилася.

"Нічого не скінчилося, поки вірус не зник у всьому світі", – додала представник ВООЗ.

За її словами, соціального дистанціювання все ще варто дотримуватися. Це стосується і протестувальників у США, яких Харріс закликала дотримуватися запобіжних заходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іран першим в світі заявив про другу хвилю коронавірусу: кількість хворих досягла нового рекорду.

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