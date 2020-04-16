Нефть продолжает падать, но не на нефтяной войне, которая почти завершена, а на полном спаде в потреблении энергии и продолжающей падать вниз, экономике. Тем более ждут, что вирус продолжит своё шествие по второму кругу осенью.

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Вакцины пока нет и когда будет - не ясно.

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Начинаются вспышки эпидемии уже на периферии, а не в больших городах. Там это носит более спокойный характер, но тем не менее.

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Учёные пока получили отрицательный результат с анти-телами и я так понимаю, что вполне возможно вакцины тогда вообще быть не может, если так. И болезнь просто должна пройти через 50-60% населения, приводя к какому-то иммунитету. Но повторение у одного человека, видимо возможно заново. Или я не так всё понял.

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Дискуссия в обществе по поводу открытия экономики и кто её может открывать, Трамп или губернаторы, только начинается. И уверен, либо Трампа серьёзно обрубят на ходу, либо это закончится конституционным кризисом. В принципе президент не командует ничем, кроме федеральных служб. Все частные компании находящиеся на земле штатов, под юрисдикцией штатов и никого больше. Потому решают губернаторы. Но...

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У меня тут состоялся интересный разговор с одним хорошим и грамотным человеком, не буду называть имён и он, в отличие от меня, считает, что Трамп очень умело находит лазейки вокруг системы, чтобы её обойти. Так как система построена с расчётом на людей чести и правды, а не на проходимца и афериста. Например, в Конституции нет конкретного запрета на то, что президент не может сам себя оправдать и помиловать после осуждения, скажем в импичменте.

И также по целому ряду других вопросов, многие вещи подразумевались с расчётом на нормальный Конгресс, где даже своя партия, будет служить цензором для их же президента. Так как республиканцы этим заниматься не будут, то остаётся Верховный суд, который неизвестно как себя поведёт в целом ряде вопросов.

Потому, в моём понимании, в будущем, нам нужно как минимум 10, а может даже 12 дополнительных поправок к конституции, которые изменят и состав правительства, и полномочия президента, и назначение некоторых лиц в администрации от Конгресса, а не от президента. Также фактически, должна быть создана и существовать постоянно, эдакая 4я ветвь власти, как существует на Тайване (там их 5 ветвей власти) - или власть цензоров - независимых судей. Фактически это инспекции правительства, которые не подчинены Конгрессу и Президенту. Они ведут расследования правительства всех уровней и следят за выполнением всех норм и законов. Что то такое. Коль скоро система базировалась на написанных и ненаписанных правилах, а сейчас создаётся понимание, что ненаписанные правила можно нарушать - их стоит записать в законы и уже требовать их исполнения. А также иметь возможность постоянной проверки действий администрации, Конгресса и даже Верховного суда от отдельно стоящего органа контроля.

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По миру пока идёт спад инфекции там, где она была. Но это ничего не говорит и ничего не обещает. Тем более, что инфекция двинулась с запада на восток. В России официально ~25.000 заболевших. Возможно лето что-то изменит во всём этом, а осень вернёт всё обратно.

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Китай, продолжает свои махинации с попытками торпедировать любые расследования, откуда взялся вирус. Что всё больше наталкивает на мысль, что это утечка из лаборатории, где разрабатывали биологическое оружие. И рано или поздно, но Китай должен сполна заплатить и ответить за всё это. Причём очень серьёзным бойкотом этой страны, её властей и её продукции.