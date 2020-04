Епідемія буде знижуватися! У Британії підтвердили ефективний спосіб проти пандемії

Введені жорсткі обмежувальні заходи по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу в Великобританії ведуть до скорочення числа заражених.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як пише DailyMail, дослідження Лондонської школи гігієни та тропічної медицини (The London School of Hygiene and Tropical Medicine) показують, що до карантину один хворий коронавірусів міг заразити близько 2,6 осіб, тепер число скоротилося до 0,62.

Карантин у Великобританії DailyMail

Експерти кажуть, що збереження цього показника нижче одиниці означає, що епідемія буде знижуватися.

Також наголошується, що середнє число контактів на людину зараз приблизно на 70 відсотків нижче, ніж до карантину.

Карантин у Великобританії DailyMail

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Великобританія відзначає позитивні зрушення в боротьбі з поширенням пандемії коронавируса, завдяки введенню обмежувальних заходів, але має намір їх посилити.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!