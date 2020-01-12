Головна Новини
13 січня • оновлено в 00:59
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Єлизавету II помітили за кермом непристебнутою: що їй загрожує

Читати матеріал російською

Королева Великобританії Єлизавета II їхала за кермом свого авто без ременя безпеки.

Її помітили за кермом позашляховика Range Rover. Відповідне відео з монаршою особою виклав британський телеканал Sky News (щоб побачити відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як повідомляє таблоїд Metro, ролик був знятий поблизу Сандрінгемского палацу в графстві Норфолк – різдвяної резиденції британської королівської сім'ї.

Єлизавета II

Єлизавета II

instagram.com/theroyalfamily

Відзначається, що це перша поява Єлизавети II на публіці після того, як герцог і герцогиня Сасекські – принц Гаррі і Меган Маркл – оголосили про складання повноважень у королівській родині. Пізніше стало відомо, чим загрожує їх рішення.

За даними ЗМІ, сама Єлизавета II любить сидіти за кермом і має більше 70-річний досвід водіння. Монарх у Великобританії є єдиною особою, якій для водіння не потрібно отримувати водійське посвідчення.

Непристебнутий ремінь безпеки під час водіння автомобіля є порушенням закону в Великобританії, але королева має імунітет від цивільного і кримінального переслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єлизавета II привітала з новим десятиліттям сімейним фото.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Єлизавета II
Місце
Великобританія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
7
Смішно
7
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги