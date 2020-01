Єлизавету II помітили за кермом непристебнутою: що їй загрожує

Королева Великобританії Єлизавета II їхала за кермом свого авто без ременя безпеки.

Її помітили за кермом позашляховика Range Rover. Відповідне відео з монаршою особою виклав британський телеканал Sky News (щоб побачити відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як повідомляє таблоїд Metro, ролик був знятий поблизу Сандрінгемского палацу в графстві Норфолк – різдвяної резиденції британської королівської сім'ї.

Відзначається, що це перша поява Єлизавети II на публіці після того, як герцог і герцогиня Сасекські – принц Гаррі і Меган Маркл – оголосили про складання повноважень у королівській родині. Пізніше стало відомо, чим загрожує їх рішення.

За даними ЗМІ, сама Єлизавета II любить сидіти за кермом і має більше 70-річний досвід водіння. Монарх у Великобританії є єдиною особою, якій для водіння не потрібно отримувати водійське посвідчення.

Непристебнутий ремінь безпеки під час водіння автомобіля є порушенням закону в Великобританії, але королева має імунітет від цивільного і кримінального переслідування.

The Queen was spotted for the first time since the Duke and Duchess of Sussex revealed they were stepping down as senior royals.



Read the latest here: https://t.co/n61FmkZvxj pic.twitter.com/Ey8sMwJ00S